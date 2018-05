AUDIO. «Minute Papillon!»: Décès de Serge Dassault, «Active Shooter», un jeu malaise, et France-Irlande

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- L’industriel français Serge Dassault est décédé ce lundi à 93 ans.

- Education : le ministre de l’Education a, ce lundi, présenté son plan pour réformer l’enseignement professionnel. L’enjeu : redorer le blason d’une filière par trop considérée comme une voie de garage.

- La Haute Autorité de santé (HAS) a publié vendredi des recommandations sur la prise en charge des malades d’Alzheimer. Problème, l’amélioration du parcours de soins pourrait s’accompagner d’un déremboursement de quatre médicaments utilisés dans le traitement des symptômes de cette forme de démence.

- Un jeu malaise. Dans « Active Shooter , le joueur peut incarner le rôle d’un membre du Swat, d’un étudiant en fuite ou… d’un tueur de masse dans un campus américain. Une pétition a été lancée pour interdire la sortie du jeu, prévue la semaine prochaine.

-​ Nuit des Molières : 20 Minutes sacre avant tout le monde Blanche Gardin dans la catégorie humour pour son one woman show, « Je parle toute seule ».

- Le père de l’enfant qui a échappé samedi à Paris à une chute du 4e étage grâce au jeune sans-papiers malien Mamoudou Gassama sera jugé en septembre pour « soustraction à ses obligations parentales ».

- L’Equipe de France entre véritablement dans la Coupe du monde ce lundi soir avec un match de préparation face à l’Irlande.