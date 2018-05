AUDIO. «Minute Papillon!»: Mamoudou Gassama, un héros pas ordinaire, SNCF et Roland-Garros

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi :

-Mamoudou Gassama, ce jeune sans-papiers malien qui a sauvé un enfant de 4 ans samedi soir à Paris en escaladant la façade d’un immeuble, va être naturalisé.

-En Italie, cinq petits jours après avoir été désigné Premier ministre, Giuseppe Conte a renoncé, dimanche, à être président du Conseil. Ce matin, le président Sergio Mattarella recevait Carlo Cottarelli, un ancien haut responsable du FMI, afin de former un gouvernement technique transitoire.

-Ce lundi, au douzième épisode de grève à la SNCF, près de deux TGV sur trois, un Intercités sur deux et trois Transiliens sur cinq sont programmés. Demain, le Sénat commence à examiner le projet de loi.

-Roland-Garros. Au deuxième jour de l’emblématique compétition sur terre battue, on va scruter l’entrée en lice de Rafael Nadal, en quête de son onzième titre. Côté français, les regards seront braqués sur Gasquet et Paire notamment.