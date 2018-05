AUDIO. «Minute Papillon!»: Weinstein inculpé, mot de l'année et Fête des voisins

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

« Minute Papillon ! », c'est deux minutes à écouter

Au programme ce soir :

-Ce vendredi après-midi, Harvey Weinstein s’est livré à la police new-yorkaise. Le producteur de cinéma américain a été inculpé d’un viol et d’une agression sexuelle.

-Les lecteurs de 20 Minutes ont été marqué par l'affaire Weinstein. Pour eux, le mot de l’année dévoilé ce vendredi était « porc ». Le jury du festival, lui, a préféré le mot « femmes ». Ce qui ne convainc pas la linguiste Maria Candea.

-RGPD : les internautes pourront désormais mener des actions collectives en cas de violation de leurs données personnelles. Et c’est qu’a décidé de faire l’association La Quadrature du Net contre les Gafam.

-Deux éboueurs ont été arrêtés à Paris ce vendredi. Leur tort : avoir volé un camion-poubelle pour en déverser le contenu… devant le siège de LREM.

-Selon un audit révélé par L’Express, en un an, le cabinet d’Edouard Philippe a vu partir six assistants. En cause, les conditions de travail désastreuses, comme « le stress et la peur d’être viré à tout moment ».

- La fête des voisins, c’est ce soir. Un conseil, ne faites rien à l’arrache avec les vieilles courges qui traînent dans la cuisine. En manger des trop mûres ferait perdre les cheveux.