AUDIO. «Minute Papillon!»: Grève à la SNCF, espionnage et avortement en Irlande

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c'est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux.

Au programme ce midi :

-Un tournant dans le conflit à la SNCF ? Ce matin Edouard Philippe a reçu tour à tour cinq fédérations syndicales de cheminots. Le Premier ministre leur a confirmé que l’Etat reprendrait « 35 des 54 milliards d’euros de la dette de la compagnie. Une annonce accueillie différemment selon les syndicats.

-Deux ex-agents des services secrets français ont été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. En clair, ils sont soupçonnés d’espionnage au profit d’un pays, qui pourrait être la Chine selon plusieurs médias.

-C’est aujourd’hui que le règlement de protection des données personnelles, le fameux RGPD, entre en vigueur dans l’Union européenne. L’enjeu : changer le rapport de forces face à la toute-puissance des Gafam. A 20 Minutes, on voit ce nouveau règlement comme une opportunité. Les explications de notre directeur sont à retrouver sur le site.

- Macron en Russie : aujourd’hui, le président français est attendu au forum économique de Saint-Pétersbourg. L’occasion de renforcer les relations économiques avec le pays où la France est l’un des principaux investisseurs étrangers.

-Référendum historique en Irlande. Ce vendredi, plus de trois millions d’électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la suppression dans la Constitution de l’interdiction de l’avortement.