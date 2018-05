AUDIO. «Minute Papillon!»: Revirement de Trump, Sophie Lionnet et «The Walking Dead»

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

-Donald Trump a décidé qu’il n’irait pas au sommet historique de Singapour, le 12 juin, où il devait rencontrer son homologue nord-coréen Kim Jong un. En cause, pour Washington « la colère » et « l’hostilité » de Pyongyang.

-Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont été reconnus coupables du meurtre de Sophie Lionnet, leur jeune fille au pair dont le cadavre avait été découvert en partie carbonisé fin septembre.

- Héritage Hallyday : ce jeudi matin, un calendrier de la procédure examinant la validité du testament du rockeur devait être fixé. Mais cette médiation a été refusée par la défense. Prochain rendez-vous pour le clan déchiré, le 22 novembre.

-Santé : diffuser chez soi des huiles essentielles polluerait et serait mauvais pour la santé, a constaté 60 Millions de consommateurs après avoir testé notamment 12 aérosols et sprays qui contiendraient des substances allergisantes.

-BD : les éditions Delcourt présentent en exclusivité les premières planches du spin-off « Walking Dead - Negan ».