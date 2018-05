AUDIO. «Minute Papillon!»: Macron en Russie, Blablacar breton et héritage de Johnny

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Première visite officielle de Macron sur les terres de son homologue russe. Au programme : des hommages, des accords bilatéraux en matière économique. Mais l’enjeu majeur restera de trouver un terrain d’entente sur les sujets qui fâchent. Notre journaliste, qui est sur place, nous en dira plus.

-Avant de se rendre en Russie, Emmanuel Macron était ce matin porte de Versailles à Paris. Il inaugurait Vivatech, le salon international des start-up. En attendant son ouverture au grand public samedi, le salon est réservé ce jeudi et vendredi aux professionnels. On y attend d’ailleurs les grands noms de la tech, comme le patron de Facebook Mark Zuckerberg.

- Grève à la SNCF : pour contourner les difficultés de circulation, on peut compter sur les Bretons. La région vient de lancer OuestGo, un nouveau service de covoiturage. La différence avec ses concurrents, il se concentre sur les trajets courts du quotidien.

-L’Italie s’est doté d’un Premier ministre. Giuseppe Conte a été désigné hier soir par le président Sergio Matarella pour former le prochain gouvernement de coalition.

-Héritage de Johnny Hallyday, suite. La justice doit fixer ce jeudi le calendrier de la procédure au fond intentée par les aînés du chanteur. Retrouvez le dossier complet sur notre site.