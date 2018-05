AUDIO. «Minute Papillon!»: «Chemise arrachée», RabiotGate et Italie

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c'est deux minutes à écouter.

Au programme ce soir :

- Procès dit de la « chemise arrachée » : ce mercredi, quatre ex-salariés d’Air France ont été condamnés en appel pour violences par la cour d’appel de Paris. En octobre 2015, des salariés avaient envahi le siège de la compagnie aérienne à Roissy. Les images du DRH prenant la fuite, la chemise arrachée par des manifestants, avaient fait le tour du monde.

- Glyphosate, le rétropédalage ? Plusieurs associations et syndicats viennent de lancer une pétition : ils craignent que la France n’abandonne pas l’utilisation de l’herbicide controversé d’ici à trois ans, comme promis par Emmanuel Macron. A l’origine de leurs inquiétudes : le produit n’est pas interdit dans le nouveau projet de loi agriculture et alimentation, débattu cette semaine à l’Assemblée.

- L’Italie, mais au-delà l’Europe, est toujours suspendue aux lèvres de Sergio Mattarella. Ce mercredi, le chef de l’Etat devait rencontrer Giuseppe Conte. Ce juriste a été proposé par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue, partis antisystème et eurosceptique, pour diriger leur gouvernement d’union.

- Mondial 2018 : les Bleus sont entrés dans le vif du sujet. Ils sont arrivés à Clairefontaine cet après-midi. Premier accro dans la pelouse : Adrien Rabiot, qui fait partie des 11 joueurs suppléants, refuse d’être réserviste. A-t-il bien fait ? A vous de nous le dire, sur le site.

C’est finalement à Montpellier que le match aller de barrage entre Ajaccio et Toulouse se jouera à huis clos ce soir, à 20h45. Notre live ouvre dès 20h.