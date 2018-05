AUDIO. «Minute Papillon!»: Main arrachée, incidents à Ajaccio et Parcoursup

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

-Une main arrachée et l’abdomen touché. A Notre-Dame-des-Landes, un homme a été très grièvement blessé en ramassant une grenade lacrymogène.

- La Ligue de football professionnel rejette la réclamation du Havre contre Ajaccio. La Commission de discipline a aussi décidé de suspendre le stade François-Coty. Le barrage aller pour la ligue 1 entre Ajaccio et Toulouse se déroulera mercredi à huis clos, dans un endroit pas encore dévoilé.

-Parcoursup : depuis 18h, ce mardi, les lycéens de terminale et étudiants en réorientation peuvent savoir si leurs vœux d’affectation pour suivre des études supérieures ont été exaucés. Sur notre site, des expertes de l’orientation vous délivrent quelques conseils pour réagir face à un « oui », un « oui si » ou à un vœu en attente.

- Emmanuel Macron a présenté des initiatives pour améliorer la vie dans les banlieues. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont déçu.

-Mark Zuckerberg n’en a pas vraiment terminé avec le scandale Cambridge Analytica. Le patron de Facebook est en ce moment devant les eurodéputés à Bruxelles. Il doit s’expliquer sur les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs.