AUDIO. «Minute Papillon!»: Contrôle technique, Cannes et mariaaage princier

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Au programme ce soir :

- Une déception pour les syndicats de cheminots. Ils attendaient de savoir si les jours de repos des grévistes seraient rémunérés. Eh bien, ce ne sera pas le cas, le tribunal de bobigny a rejeté leur demande. Reste à savoir si cela jouera sur leur mobilisation contre la réforme ferroviaire.

- Trente-quatre évêques chiliens ont remis leur démission au pape ce vendredi. C’est la conséquence d’un scandale de pédophilie. Selon une enquête demandée par le souverain pontife, l’Église catholique chilienne aurait couvert des religieux auteurs d’abus sexuels.

- Contrôle technique : à partir de dimanche, et vertu d’une directive européenne, ce ne sont plus 124 mais 132 points spécifiques qui seront vérifiés. Son coût pourrait augmenter.

- La Palm Dog a été décernée à « l’ensemble du magnifique casting canin » de Dogman, film de Matteo Garrone consacré à un toiletteur pour chiens.

- C’est LE mariage de l’année. Demain, le prince Harry épousera l’actrice américaine Meghan Markle. Deux de nos journalistes sont déjà sur place, à Windsor, et, demain, notre live ouvrira dès 10h pour vous tenir en haleine jusqu’à la cérémonie.