AUDIO. «Minute Papillon!»: Le retour de la grève, Marc Machin et les choix de Deschamps

Au programme ce midi :

- Grève à la SNCF, le retour. Les cheminots opposés à la réforme du gouvernement appellent à nouveau à cesser le travail ce vendredi. L’entreprise prévoit en moyenne un TGV et un RER sur deux. Un optimisme que ne partagent pas les usagers interrogés par 20 Minutes.

- Marc Machin, incarcéré à tort pour meurtre pendant plus de six ans, refait parler de lui : il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour viol, révèle Le Point.

- Indignation à Tours. Deux femmes de 90 ans sont mortes dans la salle d’attente de l’hôpital de Tours en quinze jours. Ces affaires ont un écho particulier après la mort de Naomi Musenga.

- Bientôt la fin du dioxyde de titane, cet additif que l’on retrouve entre autres dans les confiseries ? La secrétaire d’Etat Brune Poirson veut interdire son utilisation d’ici la fin de l’année.

- Foot : Didier Deschamps a dévoilé jeudi soir la liste des 23 joueurs qui iront en Russie pour la Coupe du Monde. 20 Minutes revient sur les choix du sélectionneur.