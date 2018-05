AUDIO. «Minute Papillon!»: La France devant la justice, le choix de Dédé et un clic pour voter

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- La menace planait depuis plus de 10 ans : la France est renvoyée par Bruxelles devant la justice européenne pour la pollution de l’air. Le gouvernement promet d’« accélérer les mesures ».

- La famille de Meurthe-et-Moselle disparue depuis une semaine a été retrouvée saine et sauve.

- Qui Didier Deschamps va-t-il emmener à la Coupe du monde en Russie ? Nos journalistes ont imaginé ce que va dire Dédé ce soir à 20h pour justifier ses choix…

- Fort de Montrouge, Lucie Aubrac, Coluche… Le syndicat des transports de la région francilienne propose un vote pour l’appellation de deux futures stations de la ligne 4 à Montrouge et à Bagneux. Cela se passe pendant un mois sur www.prolongement-m4.fr

Et demain, vous retrouverez dès 12h20 Julie Bossart !