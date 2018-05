AUDIO. «Minute Papillon!»: Notre-Dame-des-Landes, «dignité» pour les migrants et OM

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c'est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux.

Au programme ce midi :

- Notre-Dame-des-Landes, une nouvelle opération d’expulsion en cours depuis ce matin. Environ 1.500 gendarmes sont sur la ZAD pour déloger des militants considérés comme « illégaux ».

- Partiels annulés ce matin à Rennes-2. Les étudiants l’ont appris par un message de la direction. Des protestataires étaient prêts à bloquer les bâtiments. Le reportage de notre journaliste par ici.

- Opération communication pour le gouvernement, un an après l’élection de Macron, avec une trentaine de ministres pour défendre le bilan.

- La situation sanitaire et les tensions dans un large campement de migrants alarment les associations. Une trentaine de personnalités appellent à les mettre à l’abri au nom de la dignité dans une tribune publiée aujourd’hui dans La Croix.

- Tristesse après la finale d’Europa Ligue perdue par les Marseillais hier soir. L’OM va devoir sécher ses larmes rapidement car elle doit battre Amiens samedi soir pour avoir une chance d’aller chercher la Ligue des champions.