AUDIO. «Minute Papillon!»: OM-Atlético, Koh Lanta et Grande roue

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20

Au programme ce soir :

- C’est le gros, gros, rendez-vous sportif du jour. L’OM affronte ce soir à Lyon l’Atlético Madrid en finale de la Ligue Europa. A 20 Minutes, on est à fond. Notre live a déjà ouvert !

- Des marches blanches pour Noami Musenga. Cet après-midi, à Paris, Strasbourg et Valence, des hommages ont été rendus à la jeune femme décédée en décembre, quelques heures après avoir appelé le Samu.

- Dans l’affaire Koh Lanta, une information judiciaire pour agression sexuelle a été ouverte.

- L’affaire Grégory continue. Les mises en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob ont été levées. Le procureur a bien précisé qu’il s’agissait d’une question de forme, et pas de fond.

- Direction place de la Concorde, à Paris : le tour de Grande roue est gratuit jusqu’à vendredi soir. Parisiens, n’oubliez pas votre justificatif de domicile si vous voulez monter à bord gratis.