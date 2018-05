AUDIO. «Minute Papillon!»: Affaire Grégory, fraudes et Alex Hepburn

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

- Nouveau rebondissement dans l’affaire Grégory. La mise en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob vient d’être levée. Ils ne sont donc plus suspectés du rapt mortel du garçonnet il y a trente-trois ans.

- Chahutée, Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat. L’Assemblée nationale a voté cette nuit l’article 2 de son projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Mais pour l’opposition, le texte n’est pas assez répressif envers les auteurs d’infractions sur mineures.

- Proche-Orient : le Guatemala a ouvert ce matin son ambassade à Jérusalem. Une nouvelle inauguration qui pourrait raviver les tensions dans la bande de Gaza.

- Le chiffre : 1,2 million de ménages qui ont dit être victimes d’une escroquerie bancaire en 2016, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Merci le vol des coordonnées bancaires sur Internet.

- La pause, c’est par ici. 20 Minutes organise un FB live avec la chanteuse soul Alex Hepburn. Et elle répondra à vos questions.