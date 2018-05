AUDIO. «Minute Papillon!»: Cheminots, bande de Gaza et chauves-souris mangeuses de moustiques

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

- L’intersyndicale de la SNCF veut faire de ce lundi une grosse journée contre la réforme du gouvernement. En parallèle, elle a lancé ce matin une consultation des 147.000 salariés de l’entreprise. Son but : dire si oui ou non, ils acceptent ce projet ferroviaire.

- Du côté des universités, la mobilisation ne faiblit pas. A Marseille, 700 étudiants ont vu leurs examens annulés ce matin. Une décision prise par la direction après le blocage des bâtiments par des protestataires. A Lyon, des examens ont eux aussi été suspendus.

- Un Palestinien a été tué par des tirs israéliens ce matin dans la bande de Gaza. Des violences qui ont éclaté à quelques heures de l’inauguration de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

- Des chauves-souris appelées à la rescousse en Haute-Garonne. Les chiroptères sont ultra-efficaces dans la chasse aux moustiques tigres. Plus d’infos et une vidéo par ici.