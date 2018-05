AUDIO. «Minute Papillon!»: Cahuzac, Orange, Ligue Europa et pain dur

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- Jérôme Cahuzac ira-t-il en prison ? C’est le juge de l’application des peines qui va le décider. L’ancien ministre a été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment. La peine a été assortie d’une amende de 300.000 euros.

- Anne-Marie Couderc qui va assurer l’intérim à la présidence d’Air France-KLM. L’ancienne ministre a été nommée présidente non-exécutive.

- Vladimir Poutine a inauguré aujourd’hui le plus grand pont d’Europe. L’ouvrage relie la Crimée annexée à la Russie. Après Paris, l’Union européenne a condamné cette après-midi une « violation de la souveraineté de l’Ukraine par la Russie ».

- Problèmes chez Orange. Hier, un incident technique a causé des dysfonctionnements sur les communications fixes et mobiles. Rebelote ce matin. Selon le site Downdetector.fr, les régions lyonnaises, toulousaines et franciliennes sont le plus touchées.

- Marseille- Atletico Madrid, demain soir, finale de Ligue Europa. Mais est-ce vous connaissez l’histoire européenne de l’OM ? Depuis lundi, on vous propose des quiz sur le sujet…

- A Bordeaux, une boulangerie commercialise des produits issus du recyclage du pain dur invendu. C’est grâce à une start-up qui a créé un procédé de recyclage du pain sec. Une dégustation est proposée demain. Les infos à retrouver ici.