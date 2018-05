AUDIO. «Minute Papillon!»: Gaza, l’obsolescence programmée des collants et Le Refuge

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Au moins six personnes de la communauté tchétchène en France ont été interpellées ce matin, rapporte franceinfo. Elles concernent les attentats d’août 2017 en Catalogne.

-Après la journée meurtrière d’hier dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir cet après-midi. Le bilan ce matin : au moins 59 Palestiniens tués par des tirs israéliens.

-Pas d’ambiguïté, promet Edouard Philippe à propos de la SNCF. Le Premier ministre affirme au Monde que l’entreprise publique ne va pas être privatisée. Et à Air France, une réunion du conseil d’administration de la compagnie se tient ce matin. L’ancienne ministre Anne-Marie Couderc pourrait assurer la transition.

-Pourquoi les collants ne durent pas ? Selon une enquête de L’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) que s’est procurée franceinfo, la durée de vie moyenne d’un collant ne dépasse pas les six utilisations. Soit 10 à 11 paires de collants par saison. Pourquoi ? L’obsolescence technique.

-L’association Le refuge, qui aide les jeunes homosexuels, fête aujourd’hui ses 15 ans… Notre journaliste a recueilli le témoignage d’un jeune homme qui a bénéficié du soutien de l’association. Un témoignage à retrouver ici.