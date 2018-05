AUDIO. «Minute Papillon!»: Diplomatie européenne, Eurovision et blagues Carambar

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- La cheffe de la diplomatie européenne recevra mardi les ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, et de l’Iran. Objectif pour Federica Mogherini : sauver l’accord nucléaire iranien.

- Le tournage de la prochaine édition de Koh-Lanta a été annulé. Une concurrente a accusé un autre participant d’avoir commis une « agression sexuelle », a précisé cet après-midi la production du jeu.

- La pilule anti-gueule de bois découverte ? L’université de Californie a testé avec succès une pilule sur des souris alcoolisées. Si tout se passe bien, les chercheurs passeront aux « tests cliniques chez l’homme d’ici un an ».

- Chypre, Israël ou la France ? Les trois pays sont favoris pour remporter l’Eurovision. La finale du concours de chanson est disputée demain soir à Lisbonne. Un dossier à retrouver sur notre site.

- Le saviez-vous ? Les blagues Carambar sont « sous-traitées (…) à des auteurs payés ​80 euros la blague », rapporte France Culture.