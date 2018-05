AUDIO. «Minute Papillon!»: Partiels annulés, R.Kelly banni et le Kenya dans l'espace

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi :

-Des partiels finalement annulés à la Maison des examens d’Arcueil (Val-de-Marne). L’université de Nanterre a pris cette décision après le blocage, ce matin, du bâtiment par des opposants à la réforme des universités.

- Les syndicats réformistes de la SNCF, l’UNSA et la CFDT, doivent rencontrer aujourd’hui la ministre des transports. Ils viennent « proposer des amendements » au projet de loi sur le ferroviaire. Du côté de la direction de la SNCF, Guillaume Pépy a annoncé la vente de « trois millions de billets TGV à moins de 40 euros […] entre le 15 mai et le 31 août ».

-Le chanteur R. Kelly, accusé d’abus sexuels, a été retiré des playlists de Spotify. Le groupe suédois de musique en ligne a décidé de bannir les artistes à la « conduite haineuse ». Soupçonné, R. Kelly n’a pourtant jamais été condamné.

-Le premier satellite nanométrique d’Afrique subsaharienne doit être lancé aujourd’hui. L’initiative revient au Kenya, en partenariat avec l’agence spatiale japonaise.

-Koh-Lanta : la cause de l’an­nu­la­tion du tour­nage de l’émission sera-t-elle un jour dévoi­lée ? La société de produc­tion a évoqué un « événement survenu entre deux concur­­rents » pour justifier cet arrêt.