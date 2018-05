AUDIO. «Minute Papillon!»: Taxes sur l'essence, bidouillages chez Tidal et Gilliam à Cannes

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Au programme ce soir :

- Selon une association de défense des consommateurs, si le prix des carburants aussi élevé, c’est en grande partie la faute des taxes et des marges de distributeurs.

- Donald Trump a tout faux, selon l’agence internationale de l’énergie atomique, pour qui l’Iran a toujours respecté ses engagements en matière nucléaire.

- Tidal, la plateforme musicale de Jay-Z, aurait trafiqué le nombre d’écoutes des albums de Beyoncé et de Kanye West.

- Fin d’un bras de fer judiciaire pour Terry Gilliam. Le réalisateur culte pourra projeter son film L’Homme qui tua Don Quichotte en clôture du festival de Cannes.

- La disparition de Maurane, lundi, a laissé un grand vide dans le cœur des lecteurs de 20 Minutes. Leurs souvenirs sont à découvrir par ici.