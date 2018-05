AUDIO. «Minute Papillon!»: Nucléaire, selfies à Cannes et la fête samedi aux Herbiers

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

Au programme ce midi :

- Pour les Français, la décision de Donald Trump de sortir de l’accord sur le nucléaire iranien est un mauvais coup. Washington va bientôt poursuivre les entreprises qui feront des affaires avec Téhéran.

- Le projet de réforme des institutions, présentée au Conseil des ministres ce matin, fait des remous. L’opposition est hostile à la réduction du nombre de parlementaires, ou à la limitation des mandats dans le temps.

- Contre le harcèlement en ligne, un jeune Niçois a créé l’appli Bodyguard. Sa mission : traquer les insultes et les supprimer sur YouTube et Twitter. Un article à retrouver ici.

- Les selfies sont bannis du tapis rouge à Cannes et ce, au nom de la sécurité. Mais les explications du patron du festival du cinéma ont du mal à convaincre.

- La fête remise à samedi. Après sa défaite face au PSG, le club vendéen des Herbiers rejoint Béziers pour un nouveau match avant de revenir à la maison.