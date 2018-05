AUDIO. «Minute Papillon!»: Les cheminots pas contents, sécher l'école et Snapchat

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

« Minute Papillon ! », c'est deux minutes à écouter

Au programme ce soir :

- Rien à négocier », ont dit les syndicats de cheminots. Ils sont sortis très déçus de la réunion de ce matin avec le Premier ministre. Rendez-vous après-demain pour la CGT, l’Unsa, SUD et la CFDT afin de décider de la suite à donner.

- Avec les ponts de mai, la tentation est grande de faire sauter quelques jours d’école aux enfants. Attention, les élèves sont soumis à une obligation d’assiduité...

- Pour éviter la pénurie des stocks de sang, l’Etablissement français du sang (EFS) lance un appel. Le docteur Ahmed Slimani, l’un de ses médecins, nous a donné une interview à ce sujet.

-Contre « les discours de haine », Snapchat rejoint le Code de conduite de l’Union européenne. Le géant américain examinera en un jour les signalements de contenus polémiques et les supprimera au besoin.

- Eurovision, côté coulisses. Emilie Satt, la chanteuse du duo Madame Monsieur, vous raconte le concours international de chanson. Un rendez-vous extraordinaire à suivre sur 20 Minutes.