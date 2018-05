AUDIO. «Minute Papillon!»: «Fête à Macron», concours Lépine et métro à Bordeaux

Illustration de Minute Papillon! La capsule d'info audio de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité de cet après-midi. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

Au programme ce soir :

- Des « fête à Macron » organisées demain dans plusieurs villes. Après les violences du 1er-Mai à Paris, un lourd dispositif de sécurité est prévu dans la capitale.

- Aux Etats-Unis aujourd’hui se tient congrès de la NRA, le lobby des armes. Mais les participants ne pourront pas être armés.

- Dans la fusée de mission martienne InSight, un sismomètre piloté par des ingénieurs depuis Toulouse. Notre article à lire ici.

- Notre journaliste est allé à la Foire de Paris voir les inventions du concours Lépine. On vous présente trois objets insolites…

- Le 27 mars, 20 Minutes a publié un article sur un projet de métro à Bordeaux. Un papier qui a déchaîné les passions. Enquête de nouveau faite… et si, il est possible de construire un métro dans cette ville malgré des difficultés techniques. Un article à lire par là.