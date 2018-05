AUDIO. «Minute Papillon!»: Planète à crédit, OM qualifié et Pikachu l'écureuil

Illustration Minute Papillon! La capsule d'info de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi :

- Si toute l’humanité vivait comme les Français, la planète aurait consommé demain l’ensemble des ressources naturelles qu’elle peut renouveler en un an. C’est l’alarme le Fonds mondial pour la nature (WWF).

- Pas de Nobel de littérature cette année, annonce l’Académie suédoise. Le lauréat 2018 sera annoncé en même temps que celui de 2019.

- L’Olympique de Marseille s’est qualifié hier soir pour la finale de la Ligue Europa. Le récit de la folle soirée avec les supporters sur le Vieux-Port à lire sur 20 Minutes.

- Pourquoi certains de nous ont tant de mal à se séparer des objets devenus inutiles ? Un sujet et une vidéo à retrouver sur notre site.

- Le dessin de Pikachu a été inspiré par un écureuil, pas par une souris. Une révélation confiée par les développeurs et repérée par Fredzone.

