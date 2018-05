Minute Papillon! ETA, «Fête à Macron» et «Game of Thrones»

Illustration de Minute Papillon! La capsule d'info audio de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité de cet après-midi. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

Au programme cet après-midi :

-Historique : l’ETA a annoncé sa dissolution et la fin de ses activités politiques. La conclusion de la dernière insurrection armée d’Europe occidentale.

-En France, les cheminots étaient dans la rue aujourd’hui. Ils visaient à mettre « sous pression » le gouvernement.

-A deux jours de la manifestation de « la fête à Macron », l’exécutif et les Insoumis s’invectivent.

-Il faudra attendre pour revoir le reliquaire en or d’Anne de Bretagne. Le « cœur » de la reine, volé puis retrouvé, n’a pas regagné son musée à Nantes. Un article à lire ici.

-L’interview 20 Minutes. Notre journaliste a rencontré le réalisateur de la série culte « Game of Thrones ». Jeremy Podeswa est revenu sur des souvenirs de tournage de la saga. Il y a pas mal de pépites à retrouver par là.