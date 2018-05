Minute Papillon! Laurent Wauquiez, les classes moyennes à Paris et le choc marseillais

Illustration Minute Papillon! La capsule d'info de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

>> «20 Minutes» lance son flash audio à 12h20 et 18h20

Au programme ce midi :

-Violences du 1er mai, meurtre d’Angélique, Laurent Wauquiez a répondu aux questions de 20 Minutes. Le président du parti Les Républicains annonce que les députés LR vont déposer une proposition de loi pour imposer la castration chimique aux violeurs pour lutter contre la récidive. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce aussi le déplacement d’Emmanuel Macron le 1er-mai en Australie.

-Un chef d’Etat qui, lui, est arrivé ce matin en Nouvelle-Calédonie. Sa visite s’annonce sensible.

-L’INFO « 20 MINUTES » du jour : 48 recommandations vont être présentées aujourd’hui en Conseil de Paris. Le but : que les classes moyennes puissent continuer à vivre à Paris.

-102,80 euros, c’est le montant de la facture de près de 18 kg de fraises Tagada figurant dans les comptes de campagne de Macron à la présidentielle… Cette facture, retrouvée par La Dépêche du Midi, a fait tiquer la commission des comptes de campagne. La suite de l’histoire par ici…

-Football, demi-finale retour de Ligue Europa Salzbourg-OM. Comment Marseille a préparé le choc de ce soir ? Les infos à lire ici.