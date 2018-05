«Minute Papillon!» Pollution de l'air, Facebook et les espèces invasives

Illustration de Minute Papillon! La capsule d'info audio de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Au programme cet après-midi :

- La pollution de l’air tue sept millions de personnes par an dans le monde, rapporte l’Organisation mondiale de la santé. Premières victimes : les enfants.

- Emmanuel Macron veut supprimer une taxe payée par les contribuables partant à l’étranger, « l’exit tax ». Elle représenterait, selon le président, un frein à l’attractivité et serait mauvaise pour les finances publiques.

- Facebook a annoncé une nouvelle fonctionnalité : Elle permettra d’effacer le pistage généré par Facebook grâce à ses outils de traçage.

- Le focus 20 minutes du jour. Parfois petits de la taille, grands sont les ravages des espèces invasives sur la biodiversité locale. 20 Minutes vous propose plusieurs articles, des interviews et une vidéo sur ces espèces invasives, deuxième facteur de perte de biodiversité dans le monde.