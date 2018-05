AUDIO. «Minute Papillon!»: 1er-Mai, mammouth à Strasbourg et vos témoignages sur le Levothyrox

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité de ce matin. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

>> «20 Minutes» lance «Minute Papillon!», son flash audio à 12h20 et à 18h20

Au programme ce midi :

- Les manifestations du 1er-mai ont rassemblé un peu plus de 200.000 personnes selon la CGT, et 143.000 selon le ministère de l’Intérieur. Les condamnations politiques sont quasi unanimes après des violences en marge du défilé à Paris.

- Matignon délocalisé trois jours dans le Cher. Edouard Philippe s’installe dans ce département rural jusqu’à vendredi. Une expérience de « délocalisation » pour « se confronter aux Français » selon Matignon.

- A Strasbourg, un mammouth vieux de 12.000 ans est exposé au pied de la cathédrale pour un spectacle aquatique à partir de demain. Les détails de la manifestation culturelle à retrouver par ici.

- On avait posé la question à nos lecteurs. Comment vivez-vous avec le Levothyrox aujourd’hui ? On a reçu de nombreux témoignages à retrouver par ici, alors que l’Association française des malades de la thyroïde organise aujourd’hui un rassemblement à Paris.