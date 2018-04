AUDIO. Minute Papillon! Du gaz, des ours et les chansons de Mai-68

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 18h20 — 20 Minutes

Au programme cet après-midi:

-En mai, pas mal de changements : les tarifs réglementés du gaz augmentent de 0,4%, le contrôle technique des véhicules est durci à compter du 20 mai.

-Plus de 1.200 manifestants ont défilé ce lundi à Pau. Ils s'opposent à la réintroduction d'ours dans les Pyrénées-Atlantiques.

- A Paris, un centre d’hébergement pour migrants va-t-il être construit dans le 16e arrondissement? La proposition des élus communistes au Conseil de Paris va susciter des débats.

-Le focus 20 Minutes, à l’occasion des 50 ans de Mai 68. Quels chanteurs ont rythmé la vie des manifestants et des grévistes? Notre journaliste a sorti les vinyles du placard, à retrouver dans notre article.