AUDIO. Minute Papillon! Semaine sociale, mystère diplomatico-horticole et vieux gréements

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité de ce matin. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

>> «20 Minutes» lance «Minute Papillon!», son flash audio à 12h20 et à 18h20

Au programme ce matin :

-Semaine sociale agitée en perspective. Après le défilé du 1er-mai, la CGT et Solidaires organisent jeudi une mobilisation nationale et interprofessionnelle. Puis samedi, la France insoumise lance une « fête à Macron ».

-Semaine agitée aussi pour la météo. Attention dans le nord du pays avec des très fortes pluies.

-Mais ça va bien, ça va même très bien pour le handball français. Paris, Nantes et Montpellier sont en demi-finale de Ligue des champions.

-Le chêne planté par Trump et Macron à la Maison blanche n’a pas disparu : il a été placé en quarantaine.

-Le focus de 20 Minutes : notre journaliste a rencontré Guillaume Le Grand, cofondateur de la compagnie maritime TOWT. Il affrète des bateaux à voile pour transporter des marchandises, comme du cacao ou du café mexicains.