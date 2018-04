AUDIO. Minute Papillon! TER moins cher, cocorico le judo et ABBA

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 18h20 — 20 Minutes

Au programme ce soir :

-Les abonnés TER d’avril vont payer moitié moins cher leur carte en juin. La SNCF a annoncé faire un geste pour compenser les perturbations occasionnées par la grève des cheminots ce mois.

-La Fondation pour la mémoire de l'esclavage mise en place cette année, a annoncé Emmanuel Macron cet après-midi.

-Le prénom du bébé royal anglais a été dévoilé : Louis. Le troisième enfant de Kate Middleton et du prince William est né lundi.

- La judoka Clarisse Agbegnenou sacrée championne d’Europe en -63 kg. C’est la troisième fois de sa carrière.

- Les quatre membres du groupe suédois ABBA se sont retrouvés pour enregistrer deux nouvelles chansons.