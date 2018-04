AUDIO. Minute Papillon! Bill Cosby, paluche en Corée et fiesta à Nantes

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité de ce matin. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

>> «20 Minutes» lance «Minute Papillon!», son flash info audio à 12h20 et à 18h20

Au programme ce midi :

-Bill Cosby condamné. L’acteur américain a été reconnu coupable d’agression sexuelle par la justice. Il risque jusqu’à 30 ans de prison.

- Rencontre historique entre les présidents de la Corée du Nord et celle du Sud qui sont en guerre depuis 68 ans. Les discussions pourraient accoucher d’une déclaration de paix.

-La maladie de Lyme, transmise par les tiques, a été reconnue maladie professionnelle en France.

-Victoire 2-0 de l’OM sur Salzbourg hier soir en demi-finale aller de la Ligue Europa.

-A Nantes, le carnaval de nuit c’est ce soir ! Plus d’infos sur notre site.