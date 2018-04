AUDIO. Minute Papillon! Pistolet à eau, Air France et un presque «Krang»

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 18h20 — 20 Minutes

Au programme ce soir :

-Google, Facebook et Microsoft abandonnent l’émoticône revolver. Ces géants vont le remplacer par un pistolet à eau.

-Air France, nouvel appel à la grève les 3 et 4, puis les 7 et 8 mai. L’annonce intervient le même jour que le lancement, par la direction, d’une consultation sur un projet d’accord salarial.

- Renato Silva, blessé par balle lors d’une attaque terroriste fin mars à Carcassonne, est rentré chez lui

-Krang, le cerveau méchant des « Tortues ninja »… Des scientifiques de Yale ont fait « presque » pareil : ils ont réussi à maintenir en vie le cerveau de cochons séparés de leur corps pendant 36 heures.

- Demi-finale de Ligue Europa entre l’OM et Salzbourg. Est-ce que le Marseille de Frank McCourt peut s’inspirer de ce qu’a fait Red Bull en Autriche ? On vous en dit plus sur notre site…