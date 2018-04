AUDIO. Minute Papillon! Bye Bye les Etats-Unis, plan banlieues et régalade Top Chef

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité de ce matin. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes pour vos oreilles, à écouter sur l’ensemble des supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

>>AUDIO. «20 Minutes» lance «Minute Papillon!», son nouveau flash info audio à 12h20 et à 18h20

Au programme ce midi:

-Emmanuel Macron a terminé sa visite d’Etat d’Etat aux Etats-Unis. Bromance, jardinage mais aussi discours pour un accord sur l’Iran étaient au programme de ces trois jours.

-Alors que Jean-Louis Borloo présente son plan pour les quartiers difficiles, 20 Minutes a rencontré des habitantes du Grand Mirail, à Toulouse. Elles nous ont listé leurs priorités.

-Vincent Bolloré mis en examen hier soir à l’issue de la garde à vue. La justice enquête sur des concessions portuaires en Afrique obtenues par son groupe.

-Opération «DuoDay» aujourd’hui pour promouvoir «une visibilité positive» du handicap» au travail.

-Top chef, Camille Delcroix a gagné l’émission hier soir. 20 Minutes avait été invité au dîner de la finale. En plus d’avoir croqué, mastiqué, festiné, notre journaliste a pris des photos des mets. A voir sur notre site…