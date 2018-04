AUDIO. Minute Papillon! Jawad, manif et «Top Chef»

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 18h20 — 20 Minutes

Au programme ce soir :

- Prison à vie pour Peter Madsen. L’inventeur danois a été condamné aujourd’hui pour l’assassinat de Kim Wall. Le corps démembré de la journaliste suédoise avait été retrouvé en août 2017 au large de Copenhague.

- En France, Jawad Bendaoud a été condamné à six mois de prison avec sursis pour menaces de mort sur son ex-compagne.

- L’intersyndicale de la SNCF appelle à la mobilisation le 3 mai. De quoi mettre la mettre la pression sur le Premier ministre que les cheminots rencontreront quatre jours plus tard.

- Une légère baisse du chômage s’est poursuivie au premier trimestre. Pôle emploi compte 32.000 chômeurs de moins.

- Camille Delcroix est finaliste de « Top Chef », diffusée ce soir sur M6. 20 Minutes a rencontré celui qui fait la fierté de ses proches, et de toute une région. Plus d’infos sur notre site.

- Insolite est l’initiative du Stade Rennais. En vue de faciliter le transport de ses supporters pour les matchs, le club breton a lancé une appli de covoiturage.