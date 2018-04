AUDIO. Minute Papillon! Dette de la SNCF, Murielle Bolle et les pépites d'«Avengers»

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi :

- SNCF : alors, nouvel impôt ou pas ? L’Etat reprendra-t-il à partir de 2020 la dette de la SNCF sans taxe supplémentaire ? Ministres et président se contredisent.

- Ce matin, la police est intervenue pour débloquer des bâtiments sur les campus de Metz et Nancy. A Toulouse, l’université Jean-Jaurès, elle, reste bloquée. 20 Minutes y est allé.

- La Conférence de lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaïda se déroule aujourd’hui et demain à Paris. Des experts soulignent l’importance de surveiller les « petites » sommes d’argent.

- Murielle Bolle, personnage clé de l’affaire du petit Grégory, autorisée à rentrer chez elle. Ce matin, la justice a levé partiellement son contrôle judiciaire.

- Cinéma : Avengers est aujourd’hui dans les salles. Le secret est presque total sur l’intrigue du troisième chapitre des super-héros. On a des pépites à vous livrer.