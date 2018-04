AUDIO. Minute Papillon! Garde à vue de Bolloré, décès d’Henri Michel et les effluves d’Uranus

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ? « 20 Minutes » vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité de l’après-midi. Minute Papillon !, c’est deux minutes pour vos oreilles, à écouter sur l’ensemble des supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

>> AUDIO. «20 Minutes» lance «Minute Papillon!», son nouveau flash info audio à 12h20 et à 18h20

Au programme ce soir :

-Garde à vue pour l’homme d’affaires Vincent Bolloré et deux de ses responsables. Le groupe du milliardaire est soupçonné de corruption pour avoir obtenu la gestion de ports en Afrique de l’Ouest.

-Garde à vue aussi pour Jawad Bendaoud, surnommé « le logeur de Daesh ». Son ancienne compagne a déposé plainte pour menaces de mort.

- « Un seigneur », « un grand », « un homme juste », les hommages pleuvent après le décès d’Henri Michel. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France est décédé. Il avait 70 ans.

-La clope à l’amende. Pour lutter contre les mégots jetés dans les rues, la secrétaire d’Etat à la transition écologique propose une « taxe mégots ». Elle pourrait entraîner une augmentation du prix du paquet.

-L’œuf pourri, c’est ce que sent la planète Uranus. Les astronomes ont détecté du sulfure d’hydrogène dans les nuages de la planète de glace. Un gaz pestilentiel que l’on peut parfois sentir à proximité des volcans.