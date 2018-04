AUDIO. Minute papillon! Perturbations à la SNCF et Air France, le retour de la carte aux trésors

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi:

-10e jour de grève à la SNCF, 11e à Air France. Les syndicats se réunissent cette après-midi pour discuter d’une poursuite du mouvement cet été. Ouibus et Blablacar annoncent partager leurs offres de transports les jours de grève de ferroviaire.

-Au lendemain de l’attaque à Toronto, les motivations du jeune homme arrêté restent floues. Les autorités canadiennes évoquent un acte isolé et délibéré, mais qui ne vise pas la «sécurité nationale».

-Les examens sont reportés à l’université de Rennes 2. Le campus de Villejean, tout comme Sciences-Po Rennes sont bloqués.

-Youtube affirme avoir supprimé en trois mois huit millions de vidéos problématiques. La plateforme est critiquée pour le manque de modération de ces contenus.

-«La carte aux trésors» le retour. Une nouvelle version du jeu diffusé entre 1996 et 2009 est demain soir sur France 3. 20 Minutes a retrouvé un candidat de la toute première émission...