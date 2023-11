Les autorités retardent le plus possible le déclenchement du seuil d’urgence, mais il semble de plus en plus inévitable. La région espagnole de la Catalogne est touchée par une sécheresse historique qui ne cesse d’empirer, faute de pluies suffisantes cet automne, ont mis en garde mardi les autorités locales.

« La période est très critique », a déclaré à la presse David Mascort, responsable de l’action climatique de cette région du nord-est de l’Espagne. La sécheresse actuelle « est la pire en durée et en intensité », depuis le début des statistiques locales il y a une centaine d’années, a-t-il insisté.

Les réservoirs se vident

Les précipitations sont au plus bas depuis 36 mois dans ce territoire où habitent près de 8 millions de personnes et dont la capitale est Barcelone, la deuxième ville d’Espagne. Le niveau des réservoirs, stockant l’eau de pluie pour son utilisation lors des mois les plus secs, a encore baissé et est aujourd’hui à près de 19 % de leur capacité, contre une moyenne de 43,7 % dans l’ensemble de l’Espagne, selon des statistiques officielles.

Les autorités locales ont appelé la population à économiser l’eau, afin de retarder le déclenchement du seuil « d’urgence » sécheresse qui entraînerait des « restrictions importantes » en termes de distribution d’eau, notamment dans l’agglomération barcelonaise, a souligné David Mascort.

De nouvelles mesures

En attendant, de nouvelles mesures vont entrer en vigueur, comme la réduction de la distribution maximale d’eau de 230 à 210 litres par jour et par habitant. Une décision qui reste symbolique, la consommation moyenne d’eau en Espagne étant d’environ 130 litres par jour et par personne. L’arrosage des jardins, le remplissage des piscines sont déjà interdits depuis plusieurs mois en Catalogne, où l’utilisation d’eau à des fins industrielles ou agricoles est également limitée.

« Le plus important est que nous prenions tous conscience de l’urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons », a encore dit David Mascort. Malgré les restrictions déjà en vigueur et les appels à économiser l’eau, les autorités locales pensent que le déclenchement du seuil d’urgence pourrait intervenir prochainement.

Dans ce contexte, le gouvernement régional va jusqu’à envisager d’amener de l’eau à Barcelone par bateau si cela s’avérait nécessaire. Pays en première ligne du réchauffement climatique, l’Espagne traverse une période de sécheresse exceptionnelle depuis 2021, particulièrement marquée en Catalogne et dans le sud du pays. A l’échelle nationale, le pays a enregistré un déficit de précipitations de 12 % durant l’année hydrologique achevée fin septembre, selon l’agence météorologique.