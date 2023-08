Les récents événements pluvieux, parfois intenses localement, n’ont pas été suffisants pour améliorer la situation des nappes et des cours d’eau. Face à cette situation, la préfecture du Rhône a décidé de placer l’ensemble du département en « alerte sécheresse ». Les services de l’Etat précisent dans un communiqué que le territoire est « en déficit de pluie depuis le début de l’année [hormis les mois de mars et de juin], avec des valeurs records de sécheresse en février ».

Par conséquent, la préfète Fabienne Buccio a décidé de prendre certaines mesures en appelant les citoyens à « être très vigilants quant à l’utilisation [des] ressources en eau ».

Jusqu’à 1.500 euros d’amende si un particulier ne respecte pas les mesures

Il est alors interdit d’arroser les espaces verts, publics ou privés, en journée de 10 à 18 heures, tout comme les potagers domestiques ainsi que les espaces sportifs naturels ou artificiels. Les prélèvements dans les cours d’eau et dans les nappes d’accompagnement pour les usages domestiques sont également interdits. Les mesures de restrictions concernent aussi le lavage de véhicules à titre privé et à domicile et celui des toitures et des façades. Les services de l’Etat ajoutent que le premier remplissage des piscines privées est aussi interdit ainsi que le fonctionnement des fontaines et brumisateurs à circuit ouvert.

Ces restrictions le seront « partout où cela est nécessaire afin de garantir les usages prioritaires de santé, de Sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable », souligne le communiqué. « Les agents de l’Office français de la biodiversité sont déployés sur le territoire pour faire de la pédagogie et sanctionner les infractions le cas échéant », conclut la préfecture. Un particulier risque jusqu’à 1.500 euros d’amende, 7.500 euros pour une personne morale, si les mesures ne sont pas respectées.