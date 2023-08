Simple vigilance, alerte renforcée ou crise confirmée. Depuis quelques semaines, c’est une carte de France mêlée de rouge, d’orange et de jaune que les Français peuvent consulter sur le site du ministère de la Transition écologique, Propluvia. Son utilité ? Indiquer quels départements sont les plus assoiffés de l’Hexagone, et de fait, les plus concernés par des mesures de restriction des usages de l’eau prises par arrêté préfectoral.

« Les restrictions sont là pour préserver les besoins en eau de chaque strate de notre écosystème, et elles sont aussi prises pour préserver la biodiversité, ainsi que les usages prioritaires comme la santé et la Sécurité civile », indique Nathalie Davoisne, responsable des relations extérieures au Centre d’information sur l’eau. La cause principale de cette pénurie en eau que nous traversons trouve son origine dans les épisodes successifs de sécheresse estivale et hivernale, dus au changement climatique.

Des pluies intenses trop tardives

« À partir du moment où les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment remplies, nos réserves en eau sont menacées. Et si vous ajoutez à cela une sécheresse et une augmentation des températures, l’eau qu’il reste va s’évaporer. Ce qui va aggraver la situation », analyse Nathalie Davoisne. Et ce, malgré les pluies intenses de ces derniers jours, trop tardives pour recharger suffisamment les sols.

Résultat : en fonction du niveau de gravité établi, certains usages de l’eau comme l’arrosage de potagers, l’agriculture ou encore le nettoyage des voitures, voire dans les cas les plus graves, l’alimentation en eau potable, sont drastiquement restreints.

20 Minutes vous décrypte dans la vidéo placée en tête de cet article les différents degrés de sécheresse dans les départements ainsi que les restrictions d’eau qui les accompagnent.

La carte des départements concernés par les arrêtés de restriction d’eau en France, le 2 août 2023 :