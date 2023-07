« Mayotte est confrontée cette année à une sécheresse sans précédent. À l’exception de l’année 1997, il n’est jamais tombé aussi peu de pluie dans le département ». Dans un communiqué, la préfecture de Mayotte annonçait lundi que des coupures d’eaux étaient maintenues dans les zones où l’activité économique est la plus importante. Dans les communes de Mamoudzou, Koungou, Pamandzi et Dzaoudzi, l’eau sera coupée toutes les nuits, 7 jours/7, entre 16 heures et 8 heures du matin.

Les treize autres villes du département français de l’océan indien devront quant à elles faire face à trois « tours d’eau » de 24 heures par semaine, de 16 heures à 16 heures le lendemain, indique la préfecture de Mayotte dans un communiqué.

Gel du prix des bouteilles d’eau

Ces restrictions sont rendues nécessaires par la sécheresse qui sévit à Mayotte, ainsi que par la vétusté du réseau. Face à la sécheresse, la préfecture a annoncé le gel des prix de vente des bouteilles d’eau, et ce jusqu’au 15 décembre 2023.

La sécheresse à laquelle fait face Mayotte avait déjà contraint les autorités à mettre en place une troisième coupure hebdomadaire le 22 mai, avant une quatrième mi-juin.

Alors qu’un cinquième tour d’eau devait être mis en place début juillet, le manque de pluie a contraint le Comité de suivi de la ressource en eau à accélérer la cadence. Le début de la prochaine saison des pluies est prévu pour le mois de novembre. De plus, le préfet de Mayotte a pris le 13 juillet un arrêté pour limitation provisoire de certains usages de l’eau.