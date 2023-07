Dans l’Hérault, les sapeurs-pompiers peuvent compter sur la solidarité des agriculteurs. Une convention, signée le 3 juillet par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) et les fédérations paysannes du département, permet aux soldats du feu d’avoir accès, si c’est nécessaire, aux réserves d’eau brute non utilisées par les exploitants agricoles du coin. Une ressource précieuse, alors que la triste saison des incendies de forêts a démarré, dans un département en proie à une importance sécheresse.

L’objectif du département de l’Hérault et de son président, Kléber Mesquida (PS), était, quand ce dispositif a été initié, de « préserver l’eau potable », explique à 20 Minutes Aurélien Manenc, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers. « Ce que l’on souhaite, c’est éviter quand c’est possible, d’aller se servir dans les bornes rouges à incendies, qui pompent de l’eau potable, et ça met à plat les bassins. Ce n’était pas raisonnable. »

Des réservoirs que les agriculteurs n’utilisent plus

Les réservoirs cédés par les agriculteurs héraultais aux sapeurs-pompiers ne sont pas ceux qu’ils ont l’habitude d’utiliser pour arroser leurs cultures ou abreuver leurs élevages. Ce sont des cuves désaffectées, qu’ils n’utilisent plus, et que les soldats du feu rempliront régulièrement avec de l’eau récupérée dans les rivières, ou « quand les piscines sont vidées, à l’occasion des vidanges annuelles », indique Aurélien Manenc. Bien sûr, les services du Sdis ont entamé un travail important, pour mettre sur ces réservoirs « les raccords qui vont bien, pour être le plus efficace possible », poursuit le lieutenant-colonel.

Un camion des pompiers de l'Hérault, en train de récupérer l'eau brute stockée dans un agriculteur. - Pompiers de l'Hérault

Une cinquantaine d’agriculteurs et de structures agricoles de l’Hérault ont déjà proposé aux sapeurs-pompiers d’accéder à leurs réservoirs d’eau désaffectés. Mais ce partenariat n’est pas, seulement, une manière d’économiser l’eau potable, à l’heure où les ressources sont fragiles. Avec ce dispositif, les soldats du feu espèrent porter à 200 le nombre de points d’eau auxquels ils ont accès, dans le département. C’est un bon moyen de faciliter leurs interventions. Quand il y aura un incendie tout près d’une exploitation ou d’une cave qui a accepté de mettre des réservoirs à la disposition des sapeurs-pompiers, les camions porteurs d’eau pourront faire des allers-retours plus rapides, vers le site de l’incendie.

« Ça nous permet d’avoir un maillage bien plus efficace »

« Ça renforce considérablement notre réseau, ça nous permet d’avoir un maillage bien plus efficace, poursuit Aurélien Manenc. Evidemment, quand il y a un incendie au bord de l’Hérault ou de l’Orb, on a une rivière pas loin, mais quand c’est sur les plaines ou à Montpellier, c’est plus compliqué. » Alors qu’avec des réservoirs d’eau brute positionnés ici et là, les interventions sont bien plus simples, pour les sapeurs-pompiers.

Pour les agriculteurs, cette mise à disposition des cuves désaffectées est une façon de « rendre service à la collectivité », confie François-Régis Boussagol, le président des Vignerons indépendants de l’Hérault, et viticulteur au domaine Saint-Jean de Conques, à Quarante. « Personnellement, j’ai une cave dont je ne me sers plus, si les sapeurs-pompiers en ont besoin, je leur laisse très volontiers, confie-t-il à 20 Minutes. On leur met à disposition une clé, pour qu’ils puissent y accéder, 24 h/24. »