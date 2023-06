Une majorité du département des Pyrénées-Orientales est placée en état de crise hydraulique depuis plusieurs semaines, entraînant d’importantes restrictions d’eau. Face à cette situation une partie des élus concernés a décidé de fermer les piscines municipales.

Ce sera le cas au Boulou, à Ille-sur-Têt ou encore à Argelès-sur-Mer, où la décision par la communauté de communes de fermer l’Alberaquatic, du 3 juillet au 3 septembre, est loin de faire l’unanimité. « Quel comble quand même. Tous les visiteurs en vacances auront accès aux piscines privées de leurs innombrables campings, mais les habitants (…) se voient retirer l’accès à la piscine municipale… », s’offusque un habitant.

Interdiction de remplir les piscines individuelles

Deux autres collectivités ont décidé de prendre le contrepied de ces mesures, afin d’inciter les habitants à ne pas remplir leurs piscines privées et de respecter l’arrêté préfectoral en cours. Le maire d’Arles-sur-Tech et le président de la communauté de communes du Vallespir (qui comprend dix communes, dont Céret) ont choisi d’ouvrir gratuitement les piscines à leurs résidents. Les piscines en plein air d’Arles-sur-Tech et de Céret seront donc gratuites pour les habitants de ces onze communes, sur présentation d’un justificatif de domicile.

Dans ces onze communes placées en alerte renforcée par arrêté préfectoral du 13 juin, il est interdit de remplir les piscines à usage privé, sauf si le chantier avait débuté avant le 9 mai.