La situation hydrologique s’améliore dans les Pyrénées-Orientales, grâce aux récentes pluies et aux économies d’eau, a indiqué mardi la préfecture, qui maintient néanmoins la plupart des restrictions dans ce département, qui est en proie, depuis plusieurs mois, à une sécheresse exceptionnelle. « Aujourd’hui, la situation est mieux orientée que début mai », a expliqué le préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy.

Grâce aux pluies tombées sur les massifs, le barrage de Vinça, principale retenue d’eau en amont de la plaine du Roussillon, est passé « de 11 millions de m3 à 24 millions de m3 » d’eau, soit quasiment sa capacité maximale, a-t-il précisé. Quant au barrage des Bouillouses, un peu plus haut en montagne, est quant à lui « en train de se remplir ».

Les restrictions maintenues sur la quasi-totalité du département

Le représentant de l’Etat a expliqué que l’amélioration était aussi due aux économies d’eau réalisées par les agriculteurs. « On a sécurisé 15 millions de m3 », a-t-il indiqué, ajoutant que la consommation globale d’eau potable avait encore baissé en mai « entre - 25 et - 35 % ». Un troisième barrage, celui de Caramany, est en revanche toujours à un niveau « insuffisant ». Cependant, malgré ces bonnes nouvelles sur le front catalan, les nappes phréatiques restent à un niveau « très bas » car la pluie est peu tombée en plaine.

La préfecture a maintenu les restrictions d’eau sur la quasi-totalité du département, à l’exception de la Cerdagne, territoire situé dans les massifs de l’ouest des Pyrénées-Orientales et qui repasse en « alerte simple » face à la sécheresse. La majeure partie du département reste au plus haut niveau d’alerte, celui dit de « crise », et 26 communes sont en vigilance sur l’eau potable. Il faut continuer « à faire des efforts », a dit le préfet.