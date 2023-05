La préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, a étendu la surface du département du Gard placé en situation de crise sécheresse. En raison des faibles précipitations au cours de l’hiver et du début du printemps, le niveau des nappes phréatiques y est particulièrement bas et de nombreux cours d’eau sont à secs. Les précipitations de ces derniers jours sont loin de suffire pour effacer le déficit hydrique.

Le 20 avril, le bassin aval de la Cèze avait été placé en situation de crise. C’est désormais aussi le cas du bassin amont de la Cèze, ainsi que ceux du Gardon et du Vidourle. Il s’agit du plus haut niveau de restriction. « Tout est interdit sauf les usages prioritaires, c’est-à-dire l’alimentation en eau potable ainsi que la sécurité et la salubrité publique », précise Jean-Emmanuel Bouchut, directeur départemental adjoint de la Direction des territoires et de la mer.

« La situation continue de se détériorer »

Les bassins du fleuve Hérault et de la rivière Arre passent en alerte renforcée. Ceux de la rivière Ardèche sont placés en alerte. « La situation continue de se détériorer » précise la préfète. Un nouveau cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de la ressource en eau en période de sécheresse, dans le Gard, a été adopté. Il remplace celui mis en place depuis 2018 et doit permettre de s’adapter aux pénuries désormais fréquentes.

Son but est de mieux répartir les efforts entre les différents usagers de l’eau. Mais aussi de mieux gérer la ressource pour anticiper les situations de pénurie et de coordonner plus efficacement les actions et les mesures de restriction, notamment sur les bassins-versants se trouvant sur d’autres départements que le Gard.