Pour les naïfs qui se consolent en se disant que la météo carrément pourrie de ce mois de mai à Toulouse et en Haute-Garonne aura au moins le mérite de recharger les réserves en eau, c’est râpé. Le mal était déjà fait. « On part avec un capital dégradé », pose Serge Jacob le secrétaire général de la préfecture, qui a présidé ce mercredi une énième réunion du Comité eau. Dans la période cruciale de « recharge », qui s’étale de du 1er novembre au 31 mars, « le déficit de pluviométrie a atteint environ 30 % » par rapport à une année précédente déjà acrobatique. Quant à la fonte du manteau neigeux dans les Pyrénées, un « arrosoir naturel », elle n’a « jamais été aussi précoce au cours des soixante dernières années ».









Bref, même si la Haute-Garonne n’est pas encore en alerte sécheresse, comme les Pyrénées-Orientales ou le Var, elle se situe dans le « top 10 » des départements les plus exposés et voit se profiler, au mieux, un été compliqué. D’autant qu’elle a la spécificité « d’avoir peu de nappes phréatiques et de dépendre essentiellement de ses rivières ou de réservoirs d’eau situés hors de ses frontières pour son approvisionnement », souligne Jean-Michel Fabre, président du Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne (Smeag) et vice-président du conseil départemental. « Il faut qu’on sorte d’une logique de restrictions subies pour entrer dans celle de la sobriété », assure l’élu dont la collectivité vient de lancer une campagne de sensibilisation des habitants sur « ces petits bruits qui coûtent cher à la planète », comme le « ploc ploc » d’un robinet qui fuit, le « Floop floop » d’un bain ou le « Pchiiiii » d’un inutile lavage de voiture.

Du jaune et un casse-tête risqué pour les cultures

Pour les plus observateurs, s’il faut une piqûre de rappel, ils n’ont qu’à faire une virée dans la campagne. Ils s’apercevront que la sécheresse redoutée a déjà changé le paysage. Et, cet été, il sera incontestablement plus jaune. Jaune pétard. Les agriculteurs, de loin les plus gros consommateurs de la ressource en eau, avec 82 % des prélèvements, ont anticipé. « Nous les avons tenus informés. Ils ont planté moins de maïs [très gourmand en irrigation] cette année, mais davantage de tournesol et de colza, certains ont aussi fait le choix de semer plus tôt » souligne Jean-Michel Fabre.

« Les surfaces de soja ont diminué de 30 à 40 %, tandis que celles de colza ont augmenté de 15 %, celles de blé de 20 % », confirme Christel Carpentier, la vice-présidente de la Chambre d’agriculture. Dans sa propre exploitation, elle a fait le choix risqué du « maïs dry », qui nécessite environ trois fois moins de « tours d’arrosage » que le maïs classique, mais « donne aussi trois fois moins de rendement ». L’agricultrice insiste sur le véritable casse-tête qui s’impose à la profession « Le colza doit aussi avoir atteint un certain stade avant les grosses chaleurs. Quant au tournesol, s’il ne pleut pas, l’eau ne monte pas dans la tige, les abeilles ne butinent pas la fleur et il n’y a pas assez d’huile dans les graines ». « L’eau, ça se mange aussi », conclut-elle.