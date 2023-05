La majeure partie du département de Vaucluse a été placée en alerte ou alerte renforcée à la sécheresse, a annoncé mardi la préfecture, en raison des « conditions hydrologiques (qui) continuent à se dégrader », parmi les pires depuis 150 ans.

Mi-avril, plusieurs bassins du département avaient déjà été placés en « alerte ». Mais la pluviométrie est restée « largement déficitaire » et « depuis le début de l’année, le déficit pluviométrique cumulé atteint maintenant près de 80 %, faisant de cette période une des trois périodes les plus sèches observées depuis 1871 sur la région d’Avignon », a souligné la préfète dans un communiqué.









En conséquence, les bassins des Sorgues, du Sud-Luberon, du Calavon-amont et de la Nesque ont été placés en vigilance renforcée et ceux du Calavon-médian et du Sud-ouest du Mont-Ventoux en alerte, a indiqué la préfète.

Avec les préfectures des départements voisins de la Drôme et des Hautes-Alpes, le bassin du Lez provençal-Lauzon a été placé en alerte renforcée et ceux de l’Ouvèze Provençale et de l’Aeygues en alerte, ajoute le communiqué.

Le placement en alerte renforcée implique notamment la réduction de 40 % (NDLR : 20 % en alerte) des prélèvements d’eau, quel que soit l’usage, ou encore l’interdiction d’irriguer de 09h00 à 19h00, sauf exceptions, celle d’arroser pelouses et massifs fleuris, de laver les véhicules hors stations professionnelles ou de remplir les piscines et spas privés ainsi que d’alimenter les fontaines publiques et privées en circuit ouvert.