Le département des Pyrénées-Orientales a été placé en risque de feu de forêt très sévère par le Sdis 66, le service de secours et d’incendie des Pyrénées-Orientales. Cette classification est exceptionnelle à ce moment de l’année. Mais le département est confronté à une sécheresse historique depuis plus d’un an. Au point que le préfet, Rodrigue Furcy, l’a placé en situation de crise sécheresse depuis le 10 mai.









« Les conditions restent défavorables cette semaine dans les Pyrénées-Orientales, avec de forts risques d’incendie, souligne le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Sous l’autorité du préfet, , un dispositif important a été prépositionné. Sur mon instruction, en complément des moyens départementaux, un hélicoptère bombardier d’eau et plusieurs groupes d’intervention seront déployés. »

En situation de stress hydrique, les végétaux sont très inflammables. A la chaleur devrait s’ajouter une forte tramontane cette semaine, avec des rafales attendues à près de 100 km/h mardi. Plusieurs incendies ont déjà ravagé de nombreux hectares de végétation depuis le début du printemps. Si la plupart sont rapidement stoppés par les sapeurs-pompiers, le plus important, à Cerbère et Banyuls-sur-Mer à la mi-avril, avait parcouru plus de 1,000 ha avant d’être circonscrit.