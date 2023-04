Le printemps est là et avec lui le temps du remplissage des piscines privées. Problème, la sécheresse sévit et les nappes phréatiques sont au plus bas. Le manque d’eau guette. Alors que les actions de sensibilisations sur notre propre gestion et économies d’eau se multiplient, que les alertes préfectorales et les restrictions d’eau pleuvent, faut-il avoir « honte » d’avoir une piscine chez soi ?

Vous avez une piscine et vous vous demandez s’il est judicieux de la remplir ? Vous vous allez tenter de le faire, malgré l’interdiction ? Est-ce une source de tensions dans votre ville, dans votre village, au sein de votre famille ou dans votre cercle d’amis ? Quelles mesures prenez-vous ou allez-vous prendre pour tenter d’économiser l’eau ? Faut-il se baigner dans une piscine à moitié vide ou finalement tout simplement faire une croix sur votre bassin pour le transformer en skate-park ?

